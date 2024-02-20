"داس عليهم وهو بيرجع للخلف".. ضبط سائق تريلا دهس 3 شباب بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من التوصل إلى المتسبب في حادث دهس 3 طلاب بمنطقة المرج وضبط سائق السيارة "تريلا" المتسببة بالحادث.

وتحفظت أجهزة الأمن على السيارة المتسببة في الحادث بعد هروب سائقها عقب ارتكابه الحادثة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتبين لضباط مباحث المرج، وفقًا لتحرياتهم والفحص الأولي، أن السائق لا يحمل رخصة قيادة للسيارة وأنه أثناء قيادته السيارة المذكورة كان يقوم بالرجوع للخلف فدهس الضحايا، مما تسبب في وفاتهم.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود 3 جثث لطلاب في العقد الثانى من العمر، وتم نقل الجثامين للمشرحة.