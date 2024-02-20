الداخلية تضبط 49 قضية اتجار بالعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربات أمنية قوية لتجار النقد الأجنبي وتجارة العملات خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (49) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانوني، وجاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.