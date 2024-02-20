هدم منازل وفتح محاور.. خريطة مناطق إعادة التخطيط في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هدم منازل وفتح شوارع ومحاور، خطة موسعة تنفذها محافظة القاهرة لإعادة تخطيط عدد من المناطق الحيوية وأخرى غير آمنة، في إطار جهود تحسين مستوى الخدمات والرؤية البصرية وتوفير حياة كريمة لأهالي العاصمة.

إعادة تخطيط الساحل ورمسيس والسبتية وكورنيش النيل

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على إعادة تخطيط بعض مناطق محافظة القاهرة، وتشمل:

1- كورنيش النيل بحي الساحل، وتبلغ مساحتها 154.5 فدان.

2- ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وتبلغ مساحتها 14.62 فدان.

3- كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، وتبلغ مساحتها 1642.75 فدان.

وعن مفهوم "إعادة تخطيط"، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه ينطبق على المناطق العشوائية أو غير المخططة التي تستهدف الحكومة وتطويرها.

وأضاف صديق، في تصريحات سابقة إلى "الخليج 365"، أن إعادة التخطيط تشمل رفع كفاءة كاملة للمناطق المستهدفة، ومنها فتح شوارع جديدة وإقامة محاور أو كباري وإعادة تأهيل المرافق الأساسية والخدمات بالمنطقة.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن أعمال إعادة التخطيط قد تشمل إزالة عقارات متعارضة مع المحاور الجديدة، مثلما حدث مع محور شينزو آبي الجديد في القاهرة.

إعادة تخطيط منطقة ألماظة

تواصل محافظة القاهرة من خلال حي مصر الجديدة، أعمال إعادة تخطيط منطقة ألماظة من أجل خلق شريان مروري في المنطقة لتسهيل ربطها بالمناطق المجاورة.

أعمال إعادة تخطيط منطقة ألماظة تشمل هدم 66 عقارًا تم حصرهم مع صرف التعويضات اللازمة للأهالي والسكان.

الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أكد أن أعمال الهدم وإعادة التخطيط تستهدف توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة نظرًا لأهميته في ربط امتداد طريق السويس بمصر الجديدة.

وشدد "صابر"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، على أن شارع حسين كامل سليم له أهمية كبيرة حيث يربط بين شارع الثورة -امتداد طريق السويس- وأحياء المنطقة الشرقية ومنها مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة.

تطوير عزبة خير الله والزاوية الحمراء

وقعت محافظة القاهرة، بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتي عزبة خيرالله والزاوية الحمراء.

المشروعات يتم تمويلها عبر منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 43 مليون جنيه ضمن برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

وتشمل المرحلة الثانية 7 مشروعات فرعية بتكلفة تقديرية 43 مليون جنيه، لتقديم الخدمات لنحو 100 ألف مواطن، وتوفير 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل مشروعات المرحلة الثانية، الصـحة، والصـرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، فضلا عن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة أرض العجوز بحي الزاوية الحمراء بطول 2055 م، تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف تفتيش ومطابق.

كما تشمل رفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة أرض العجوز بحي الزاوية الحمراء (2000 م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح 7000م)، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، ومشروع رفع كفاءة وتطوير الشوارع المؤدية إلى مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م2 إنترلوك.

وتضم المشروعات، إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي بحارة أمين وشارع حسن أبو النجا بعزبة خير الله في مصر القديمة بطول حوالي 1400 م تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف تفتيش ومطابق، ورفع كفاءة شبكة الطرق وممرات المشاة بحارة أمين وشارع حسن أبو النجا بعزبة خير الله بمصر القديمة.