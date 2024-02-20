وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة "120 حربية" وما يعادلها من الكليات العسكرية، والتي تضم عددًا من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة.

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة.

بدأ الاحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن مهارات الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، إلى جانب عروض لرياضات الكاراتيه والفروسية والدراجات الهوائية أظهرت مدى الاستعداد البدني والذهني للطلبة والمستوى الراقي في التدريب.

كما استعرض الطلبة، مدى ما اكتسبوه من مهارات متعددة خلال فترة الإعداد العسكري، شملت المهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة الصغيرة تحت مختلف الظروف وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، والمهارة في الميدان، وتنفيذ أحد الأنشطة التدريبية التي تضمنت اقتحام نقطة قوية أبرزت الاحتراف في تنفيذ المهام التدريبية والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة الجدد.

واستعرض الطلبة، مهاراتهم في التعليم الأولى باستخدام السلاح وبدونه، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "قادة في وجدان الأمة"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، تناول السيرة الذاتية للقادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم تقديرًا لمسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء بالقوات المسلحة.

واُختتمت العروض بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية، نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري، كما تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديرًا لتفوقهم.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل وإعداد أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة المتسلحين بالعلم والمعرفة والانضباط العسكري.

وأشار "زاهر"، إلى جهود الأكاديمية في تأهيل شباب مصر وتحويل شخصية الطلبة الجدد من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بكل متطلباتها البدنية والنفسية.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للطلبة الجدد وأسرهم، كما أثنى على آداء الطلبة الذين يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة العسكرية بكل مهامها ومسئولياتها التي تتطلب التحلي بمبادئ وقيم القوات المسلحة وتقاليدها الراسخة لتظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا، داعمًا ومساندًا لقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن سعي مصر الدائم لتقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، موجهًا الشكر لأسر الطلبة على ما بذلوه من جهد لتنشئة الأبناء بالقيم والمبادئ الأصيلة للشعب المصري.