تخفيضات معارض أهلا رمضان.. التموين: ضخ 350 ألف طن سلع أساسية بالمنيا يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية، في ظل التنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وشدد "المصيلحي"، في بيان الثلاثاء، على وجود مخزون كبير من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال شهر رمضان الكريم.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة تضخ 55 ألف طن سكر بجميع المعارض، إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

وقال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا، إن المحافظة بها 3 معارض أهلًا رمضان رئيسية، و29 معرضًا وشادرًا فرعيًا بإجمالي 32 معرضًا وشادرًا، إلى جانب 29 من سيارات الخريجين وتحيا مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحمولة تتراوح بين 1 و3 أطنان.

ولفت إلى مشاركة 103 منافذ، تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة وذلك من إجمالي 163 منفذًا عامًا وخاصًا على مستوى المحافظة.

من جانبه، أشار حلمي الزهري، وكيل مديرية التموين بمحافظة المنيا، إلى ضخ نحو 350 طن سلع غذائية يوميًا في معارض المحافظة منها 40 طن سكر بتخفيضات من 15% إلى 30%.

وأوضح "الزهري"، خلال جولة على معارض أهلًا رمضان بالمنيا، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تصل إلى مليون و360 ألف بطاقة يستفيد منها 4 ملايين و63 ألف مواطن، يمثلون 70% من إجمالي سكان المحافظة، يقومون بصرف السلع التموينية عبر 2287 بقالًا تموينيًا و482 منفذًا لـ "جمعيتي".

ونوه وكيل مديرية التموين بالمنيا، بصرف الخبز المدعم من خلال 3100 مخبز بلدي على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تحويل ثلث المخابز إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

وكشف "الزهري"، تحويل 18 من مكاتب التموين إلى مراكز خدمة مطورة، من إجمالي 73 مكتبًا على مستوى المحافظة، وجارٍ تطوير 9 إدارات وديوان المديرية من إجمالي 11 إدارة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية 2024.

وأضاف أن محافظة المنيا بها 8 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 332 ألف طن، مقسمة إلى 7 صوامع قطاع عام: صومعة العدوة سعة 5 آلاف طن، و3 صوامع في بني مزار بإجمالي سعات 180 ألف طن، وصومعة المنيا الجديدة بسعة 90 ألف طن.

وتابع وكيل مديرية التموين بالمنيا: قطاع المطاحن يضم عددًا من الصوامع ومنها صومعة نفرتيتي بدماريس بسعة 25 ألف طن، وصومعة ملوي بسعة 2000 طن، بينما توجد صومعة واحدة تابعة للقطاع الخاص بمطحن المتحدة بسعة تخزينية 30 ألف طن.

بدوره قال محمد عبد العزيز، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا، إن الشركة لديها 50 فرعًا، منهم 20 فرع تجزئة، و5 هايبر ماركت، و25 فرع جملة، فضلًا عن معارض السلع الغذائية المستمرة طوال العام.

وتابع "عبد العزيز"، أن إجمالي الربط السلعي للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة المنيا يصل إلى 172 مليون جنيه، حيث يتم ضخ 3661 طن من السكر شهريًا بينما يتم طرح نحو 1742 طن سكر حر في فروع الشركة، ويتم طرح 2400 طن زيت، و860 طن مكرونة.

وأشار مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا، إلى أنه يتم طرح نحو 30 طن مسلى نباتي، و60 طن زيوت، و120 طن مكرونة، و170 طن أرز هندي، و170 طن أرز بلدي، و120 طن دقيق، و10 أطنان ياميش رمضان، يوميًا في معارض أهلًا رمضان المشاركة بها الشركة في محافظة المنيا.