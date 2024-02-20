شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره النيجيرى لبحث سُبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم "أدامو عبد الحي" المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا، وبولا أدينيكا "مدير إدارة التحقيقات"، والوفد المرافق له.

في البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري، مؤكدا عُمق العلاقات السياسية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك.

وتناول اللقاء التعرف على تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقى الشكاوى والبلاغات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، وأضاف الجانب النيجيري إلى ضرورة الاستفادة من خبرة مصر فى مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بـ(مجال الرقابة على الأسواق – التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني – منظومة تلقى الشكاوي والخط الساخن).

كما تناول اللقاء أيضا دور الجمعيات الأهلية لدي الجانب النيجيري، حيث إنها تُشارك فى حل الشكاوي والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك، ويتم عمل لهم ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات، كما أشار السجيني إلى أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك، ويتم الاستعانة بهم فى محاور عدة لضبط الأسواق وتلقى الشكاوى وأيضاً التوعية.

وأشار السجيني خلال اللقاء إلى أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء فى منظمات مشتركة، مما يُسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهى:

- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك "ICPEN".

- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "Unctad".

- منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية " OECD ".

- المنظمة الدولية للمستهلك "CI".

وقام السجيني باصطحاب "ادامو عبد الحي" والوفد المرافق له لعمل جولة تفقدية بإدارات الجهاز المختلفة والتعرف علي طبيعة وكيفية عمل كل إدارة، وأثناء الجولة أعرب أدامو عن بالغ سعادته بمنظومة حماية المستهلك في مصر، وأنهم مُتطلعون للاستفادة من هذه التجربة ونقلها لنجيريا، مشيراً إلى أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين وأن الجهاز له خبرة كبيرة ومؤثرة في منطقة أفريقيا.

وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة، مؤكدا اهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل.