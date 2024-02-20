نصيحة مهمة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع تدريجياً، مع الشعور بالدفء على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "استقرار الطقس هو السائد خلال الأيام المقبلة، وبالتالى نحذر من تخفيف الملابس الشتوية، على مدار اليوم، حتى لا تتعرض لنزلات البرد".

وأوضحت: "الجو مشمس، ولا يوجد نشاط للرياح، كما لا يوجد فرص لسقوط الأمطار".

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