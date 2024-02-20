احترس من الدولار المقلد.. تفاصيل سقوط عصابة العملات المزيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات المالية الأجنبية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة"، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكي فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية.

مواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد.