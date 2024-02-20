"طعنتها في قلبها وسرقت فلوس العمرة".. المؤبد لسيدة بتهمة قتل مُسنة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد بتهمة قتل مُسنة بالشرابية وسرقة مبلغ مالي بحوزتها كانت تجمعه لأداء العمرة.

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهمة "س. م" ربة منزل قتلت المجني عليها "ز. ا" مسنة، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها بدافع السرقة لعلمها أن المجني عليها أخذت الجمعية التي ظلت تجمع مبلغها شهورًا طويلة لأداء العمرة.

وأوضحت مناظرة النيابة أن الجثة لربة منزل في العقد السابع من عمرها ترتدي كاملة ملابسها وبها طعنة نافذة في القلب أدت لوفاتها في الحال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بأزمة مالية، وحاولت أن تقترض المبلغ من أحد لكن لم تجد من يساعدها، وعلمت أن المجني عليها عملت جمعية من أجل أداء العمرة، ولأنهم جيران قررت سرقتها وخططت لارتكاب جريمتها، لكن فشلت عندما استيقظت المجني عليها وصرخت فضربتها المتهمة بمقص في منطقة البطن وتركتها جثة هامدة غارقة في دمائها.