رئيس حزب الجيل: توطين الصناعة وإنعاش السياحة على أولوياتنا للحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن حزبه استعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتمحور بشأن القضايا الاقتصادية.

وأوضح "الشهابي" في تصريحات لمصراوي، أن لجان الاستثمار والسياحة والصناعة واللجنة المالية والاقتصادية في حزب الجيل عقدت عدة اجتماعات عقب بيان مجلس أمناء الحوار الذي حدد فيه يوم 11 فبراير كموعد نهائي لتلقى رؤى الأحزاب في القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة والشعب.

وأضاف الشهابي أن حزب الجيل يرى أن من أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرحلة الثانية من الحوار، كيفية مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، مشددا على أن المواطن المصري ينتظر من الحوار إيجاد حلول سريعة وفورية.

وأشار إلى أن رؤية حزب الجيل تتضمن فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحي، الذى يمثل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي فى مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، والمكاتب التجارية الملحقة بالسفارات المصرية بالخارج التي عليها إبراز كل المقومات المصرية في هذا المجال، خاصة أن مصر تمتلك أنواعًا كثيرة من السياحة التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن حزبه قدم ورقة حول الاستثمار والتحديات التي تواجهه، تضمنت تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية وخاصة في مجال الصناعة وكيفية تحقيق رؤية الرئيس التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات.

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