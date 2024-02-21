رئيس شعبة الأدوية: زيادة الأسعار لم تتجاوز 12% خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – داليا الظنيني:

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ضوابط شديدة في قطاع الأدوية على رأسها "التسعيرة الجبرية"، التي تأتي بعد موافقات ودراسات من هيئة الدواء المصرية التي تمتلك معلومات عن تكلفة كل علبة موجودة.

وأوضح "عوف"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن وضع مليم زيادة على التسعيرة الجبرية للأدوية".

وأوضح أن زيادة أسعار الأدوية في مصر لم تتجاوز 12% في عام 2023، رغم ارتفاع التكلفة وتحرك الدولار بنسبة أكثر من 100%، وبالتالي الأدوية ما زالت بعيدة عن السعر العادل.

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