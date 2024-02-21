ارتفعت 3 أضعاف.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن أسعار الثوم زادت 3 أضعاف مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، مرجعا سبب ارتفاع سعر الثوم إلى أننا نهاية الموسم، وبظهور المحصول الجديد سينخفض سعره.

وأضاف أبو صدام، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، قائلًا: "في كل يوم جاي سعر الثوم هينزل"، لافتا إلى أن الثوم البلدي والثوم الصيني يتم زراعتهم في مصر، منوها أنه يجب أن يكون تصدير الثوم للخارج بحساب حتى لا يرتفع سعره.

وفيما يخص الفول البلدي، أوضح أن حجم الأرض المنزرعة فول في مصر تصل إلى 120 ألف فدان، وحتى نحقق اكتفاء ذاتي نحتاج إلى زراعة 350 ألف فدان.

وأكد أنه يجب على الحكومة يجب أن تشجع الفلاحين على زراعةالفول، خاصة أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الفول ليس صعبا.

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