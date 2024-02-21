المسؤول الحكومي يؤثر السلامة.. الفقي: المستثمر الأجنبي يخاف لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورث تركة صعبة للغاية، مبينا أنه يجب أن يدرك المواطن العادى كل أبعاد الإجراءات الاقتصادية كى يتحمل أبعادها.

وأضاف الفقي خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: فى مصر دائما نريد استثمار بعيد عن أى مشاكل، موضحا أن المستثمر الأجنبي يخاف عندما يرى معاناة المستثمر المحلى.

وأوضح: "عندنا إحساس دائما بأن الجميع طمعان فينا"، مشيراً إلى أن الرؤية الأساسية فى الدولة تكون دائما لصاحب القرار.

وأكد أنه يجب اختيار وزير فنى له رؤية، مشيرًا إلى أن المواطن يريد الشعور بأن الدولة تضعه نصب عينها فى اتخاذ القرار الاقتصادي.

وأشار إلى أنه علينا إعادة النظر فى أزمة الزيادة السكانية وكيفية الاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة بشكل إيجابي، كما أننا نحتاج إلى مراجعة النظام التعليمي والاهتمام بالتعليم الفنى ودوره.

وشدد على أنه لم يحدث حتى الآن تحالف حقيقي بين القطاع الخاص والدولة، موضحا أن حجم الاهتمام الخاص في عقلية المواطن تطغى دائما على الاهتمام العام.

واختتم: "نحتاج لتدخل سياسى أشد فى الوضع الاقتصادى لأن الكل شركاء فى القارب الواحد"، مؤكدا أن المسؤول الحكومي يؤثر السلامة في لحظات التغيير.

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