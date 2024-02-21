شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى غدا الخميس 22 فبراير الجارى المدة المحددة لتسجيل وملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نهاية الأسبوع الجارى كآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما طالبت الوزارة الطلاب المتأخرين عن تسجيل الاستمارة بسرعة تسجيلها وملء البيانات قبل غلق باب التقدم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الدخول على الرابط التالى لملء وكتابة البيانات https://moe-register.emis.gov.eg