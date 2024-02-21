"مقاطع جنسية مع أقرانها وجن عاشق".. حيثيات حكم حبس دجال بولاق الدكرور لابتزازه فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميا بـ "دجال بولاق الدكرور"، في القضية رقم 4832 لسنة 2023، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بمحاولة ابتزاز فتاة بصور مخلة وفيديوهات عارية، أرسلتها له المجني عليها بعد أن أوهمها بقدرته على العلاج الروحاني.

صدرت حيثيات حكم دجال بولاق الدكرور، في قضية التي حملت رقم 16736 لسنة 2023 جنايات المقيدة برقم 4872 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة عام 271 ضد الشيخ "ع. ح".

وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت للمتهم، أنه في غضون الفترة من شهر يوليو وحتى شهر أغسطس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، هدد المجني عليها كتابيا بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وهي صورها التي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضائها، وكان تهديده مصحوبا بطلب تسجيل صور ومقاطع تصويرية جنسية لها مع أقرانها وإرسالها له.

وأضافت حيثيات حكم دجال بولاق الدكرور، أن النيابة العامة اتهمت الدجال بتهديد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صورها التي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضائها على النحو المبين، حيث أنشأ حسابا خاصا ومجموعات على الشبكة المعلوماتية فيسبوك، بهدف ارتكاب جريمته موضوع هاتف نقال الاتهامين السابقين واللاحقين على النحو المبين بالأوراق، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وصور المجني عليها بمكان خاص بغير رضائها على النحو المبين بالأوراق، بأن نقل بجهاز بطريق إساءة استعمال أجهزة، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها.

وواصلت الحيثيات أن جهات التحقيق أحالت المتهم لهذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتصالات، وحيث إن المحكمة نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إنشاء المتهم "ع. ح" الجروب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستغلال هذا الجروب في ادعاء العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأوضحت الحيثيات في الحكم: علقت المجني عليها على أحد البوستات بالجروب، فطلب منها التواصل على تطبيق المحادثات ماسنجر وهاتفها صوتيا منه مفهمًا إياها بقدرته على علاج متعامليه روحانيا وبحفظه لكتاب الله، وأنه استخلص من نبرات صوتها وجود عارض لديها متمثل في جن عاشق، ولا بد من علاجها مستعينا بآيات من القرآن الكريم للتدليل على مقولته، واصفا لها ما قال إنه شفاء لها - مسك وزيت زيتون وخل - داعيا إياها في العلاج بوضع الزيت على المنطقة التناسلية من قبل ودبر، مُلحَا في مهاتفتها للبدء في العلاج الموهوم.

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