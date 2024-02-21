قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن التعدي على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأكد "راشد"، بحسب بيان الأربعاء، علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ضرورة الإعداد الجيد؛ لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون؛ نظرًا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم، في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين .

وشدد محافظ الجيزة، على الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة ٢١ مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن؛ لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية، والإعلان عن بدء تلقي الطلبات، لافتًا إلى أنه وبالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحليةـ يتم دعم المراكز التكنولوجية بحوالي ٢٢٧ جهاز حاسب آلي؛ لتيسير المعاملات والتسهيل علي المواطنين، وتدريب ٢٣٠ موظف بالمراكز التكنولوجية؛ لتحسين كفاءة العمل.

وكلف المحافظ، بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مؤكدًا أنه غير مسموح التقصير في العمل، موجهًا بمتابعة أداء الشركات المنفذة، والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة في مشروعات الرصف والتطوير .

وجاءت تكليفات المحافظ، خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها، والتجهيزات الجارية؛ لاستقبال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.