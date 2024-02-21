مقترح برلماني لزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين في رمضان إلى 56 جنيهًا -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيادة المنحة السنوية في شهر رمضان على بطاقة التموين، لكل فرد، إلى 56 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

واقترحت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن يشمل مبلغ الـ56 جنيهًا قيمة المنحة السنوية في شهر رمضان، توفير كيسَي سكر بـ26 جنيهًا لكل فرد على بطاقة التموين، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيهًا، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيهًا .

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيسهم في حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق؛ مما يوفر اكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان، ولا تكون لدينا أزمة في السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.

وأكدت متى أن تطبيق هذا المقترح سيسهم أيضًا في التصدي لاستغلال التجار للأزمة الحالية في البلاد وظاهرة احتكار التجار، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خصوصًا أن مصر تقوم بإنتاج السكر، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.