ما قيمة مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر في قانون التصالح الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حصل "الخليج 365" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر مطابقة للرسومات المعمارية.

وبحسب المستند، فإن مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر مطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 10 من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع، مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .

أما مخالفة الأسوار: تحتسب بالمتر الطولي 15% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار.

وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة طبقا للنسب الواردة بعاليه.

وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على 2500 جنيها رفع تقرير إلى السلطة المختصة، بالقبول أو الرفض طبقا للنموذج رقم 6 المرفق بهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بالآتي:

1- إخطار مقدم الطلب سداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار.

2- التوقيع على الرسومات المقدمة والتي تم التصالح عليها.

وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية وموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون

وجاء في نص المادة 10 على أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم للتقسيط في هذه الحالة.

معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك

مستقر وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة

4 نصائح لترشيد استهلاك "الكهرباء" عند استخدام السخان والحماية من الصعق

مقدم 150 ألف جنيه.. نظام سداد شقق الإسكان المتميز بمشروع "فالي تاورز"