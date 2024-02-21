صورة من القمر الصناعي.. ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وفقا للقانون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع خلال الفترة الحالية كونه يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة بنائية غير مقننة ويضعهم تحت بند قانوني يحافظ على حقوق أصحابها وحقوق الدولة.

وبموافقة مجلس النواب على القانون تساءل البعض عن الأوراق التي يحب تقديمها لطلب التصالح ويستعرض الوطن خلال التقرير التالي الأوراق التي يجب تقديمها بطلب التصالح وفقا للقانون وهي كالأتي:

ووفقا للمادة (4) قدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (۱) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:

( أ ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

( ب ) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

( ج ) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية . ( د ) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية :

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالف.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت ......)

- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة.

- شهاده تسجيل مكاني على وثائق مؤمنة موقع عليها الاحداثيات المدرجة بالطلب.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

( هـ ) نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة .

( و) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.

(ز) تقرير هندسي وفقاً للنموذج رقم ( ۱۲ ) المرفق بهذه اللائحة من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الاحوال، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة على يوقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة ، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير وفقا للنموذج رقم (۲ ب ) المرفق بهذه اللائحة من مهندس مقيد في النقابة.

متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار ( ح ) عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.

ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ( ط ) ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة. ( ى ) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتين ( ٦٠٥ ) من هذه اللائحة.

( ك ) موافقة كتابية من المطور العقاري او من يمثله قانوناً علي تقديم طلب التصالح في حالة صدور ترخيص البناء

باسمه.

( ل ) إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم ( ۱ ) المرفق بهذه اللائح.

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