بعد تداول فيديو بالفيسبوك.. الداخلية تضبط عاطل لسرقة فتاة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص بتعرض كريمته لواقعة سرقة "قرط ذهبي" بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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