حضر بنفسه.. كيف ظهر محمد رمضان أمام المحكمة؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

بدأت دائرة جنح مستأنف أكتوبر جلسة معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وظهر محمد رمضان، أمام المحكمة مرتديا "كاب" مخطط أبيض في أسود و "سويتشيرت" أسود، ونظارة شمس.

وجاء رقم الدعوي في الرول الأخير 105.

ويحاكم الفنان محمد رمضان، في القضية 8340، لسنة 2023، جنح أكتوبر والمقيدة برقم 1062 لسنة 2022، بتهمة التجمهر وإشاعة أخبار كاذبة.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجيزة حكما بالحبس لمدة سنة غيابيا ضد الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

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