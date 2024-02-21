حكم قضائي بشأن استبعاد هاني العتال من انتخابات نقابة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى رقم 78/35820 المقامة من هانى العتال، ضد نقيب المهندسين، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

ورفضت المحكمة طلب، وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة انتخابات النقابة في شأن استبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين لعام 2024.

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