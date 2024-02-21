شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الإمارات بالعدل الدولية: معاناة أطفال ونساء غزة غير مسبوقة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن مستوى معاناة الأطفال والنساء في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية أمر غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، متهمة إسرائيل بممارسة عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين، مما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية في تزايد وتتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

أضافت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة على أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

قالت إن القدس المحتلة تتعرض للعديد من الانتهاكات الإسرائيلية، داعية إلى ضمان حرية الحركة والوصول للأماكن الدينية بالقدس، مضيفة:" الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ولا يمكن لإجراءات إسرائيل أن تستمر مع الإفلات من العقاب".

دعت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بالسماح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية إلى غزة والضفة الغربية.