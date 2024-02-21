"صحة النواب" تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد، والذي يقوم بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزي بمنطقة السباعية .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء؛ لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرًا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل رئيس جهاز مدينة السباعية محمود عليان، الوفد البرلماني، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزي، والذي أكد وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات والتشغيل قبيل موعد ٦/٣٠؛ لتكون صرحًا طبيًّا يخدم أهالي المدينة، والذي يُقام على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، يشمل أقسام الطوارئ والحوادث ومدرسة تمريض ومباني تشمل كل التخصصات .

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان أنور، ورحاب علي مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان، ومن ديوان عام المحافظة إيرين وديع، نائب مدير العلاقات العامة.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائبة سهير عبد الحميد، والنائب محمود العزب، والنائب محمود أبو الخير، والنائب مكرم رضوان، والنائبة عبلة الألفي، والنائبة راوية مختار، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائبة جمان عمارة، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائب علي البدري.