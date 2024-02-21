"المستشفيات التعليمية" تطلق مشروع التحول الرقمي للخدمات الصحية بمعهد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشروعها الرائد للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يبدأ تطبيقه بمعهد القلب القومي، ثم تباعًا بباقي وحدات الهيئة، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيانات فورية للمساعدة فى اتخاذ القرار المناسب لضمان جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن تفعيل نظام التحول الرقمي لتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أفضل من المشروعات الرائدة التي تتبناها الدولة، وتعد خطوة استراتيجية لتحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمريض.

وأشار إلى أن إتاحة البيانات الصحيحة وتوافرها من العوامل الهامة لنجاح أي منشأة، فمن خلال البيانات يمكن تحليل الأداء واستعراض النتائج لتحديد القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأفاد بأن النظام الجديد سيدير ملف المريض بالكامل سواء طبيًا أو ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى إدارة نظام تشغيل العيادات ومناطق انتظار المرضى وتنظيم الدخول، كما سيضمن تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الخدمات الطبية بطريقة مميكنة تتمتع بكل صور التأمين وسرية البيانات والتى تبدأ بميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التشخيص والاستشارات الطبية عن بعد.

وأوضح عبدالغفار أن هذا النظام سيقدم العديد من المهام اليومية التى يقوم بها طاقم التمريض، بدءًا من قبول المرضى وحتى إدارة الأدوية والمستلزمات من خلال نظام مميكن يتيح التواصل بين أطقم العمل المختلفة، كما يضمن هذا النظام توزيع الأدوية بدقة متناهية من خلال التنبيهات الآلية لتداخلات الأدوية، بالإضافة إلى إدارة المخزون بالصيدلية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل استخدام الأعمال الورقية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لتقديم خدمة طبية مميزة متكاملة من كل الجوانب تليق بالمريض المصري.

وأكد أن أطقم تكنولوجيا المعلومات هم العمود الفقري للمشروع، وسيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لهم لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل الجديد، الذي سيتيح أدوات متقدمة لتعزيز أمن البيانات للحفاظ على سلامة النظام.