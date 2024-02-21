يوجد في هذه الأطعمة.. تحذير رسمي من مخاطر نقص فيتامين "د" بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من المضاعفات الناجمة عن نقص فيتامين "د" بالجسم، مشيرة إلى أن دوره يكمن في المساعدة على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن نقص فيتامين د يؤدي إلى تشوهات عظمية، مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.

وعن مصادره، لفتت الهيئة إلى أن الجسم يقوم بتكوين فيتامين "د" من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق، كما يتوفر أيضًا في عدد قليل من الأطعمة، مثل: الأسماك الزيتية ( السلمون والسردين والرنجة والماكريل)، واللحوم الحمراء، والكبد، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون والحبوب الجاهزة للإفطار.

ويحتاج الأطفال من عمر سنة واحدة والبالغين إلى ١٠ ميكروغرام من فيتامين د يوميًا، يشمل ذلك الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د، بحسب الهيئة.

وشددت على أن الأطفال حتى عمر سنة واحدة يحتاجون من ٨.٥ إلى ١٠ ميكروغرام من فيتامين د يوميًا.

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