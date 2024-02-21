"الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها المدنية في معرض القاهرة الدولي 29 فبراير الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تواجد شركاتها، وذلك بعرض منتجاتها المدنية بمعرض القاهرة الدولي السابع والخمسين، والمقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 29 فبراير الجاري حتى 9 مارس المقبل.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح بكر أن شركات الإنتاج تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي بالعديد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة ومنها (المراوح الكهربائية بأنواعها المختلفة - أدوات المائدة والمطبخ المصنعة من الإستنالس ستيل - أثاث خشبي - أجهزة الإطفاء - غسالات وتكييفات - بوتاجازات - سخانات - ثلاجات).

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي يعد حدثا تجاريا راسخا يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات والتي ينتج عنها رفع جودة المنتجات وتقديمها بأسعار منافسة، لذا اهتمت الوزارة بالمشاركة في المعرض، حيث أن منتجاتها تتمتع بجودة عالية بأسعار منافسة .