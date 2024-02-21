قرار جديد بشأن محاكمة الراقصة حورية بسبب فيديوهات "الساحل الشرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز النظر في الاستئناف المقدم من الراقصة حورية، على حكم حبسها عامين لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، للنطق بالحكم بجلسة 13 مارس المقبل.

وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، في جلسة محاكمة الراقصة حورية، في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية، بمعاقبتها بالحبس سنتين مع إلزامها بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه.

تعود بداية سقوط الراقصة حورية في قبضة الأمن، حينما تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية بالظهور في النوادي الليلية بملابس مخلة ومنافية للآداب العامة، ونشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على الفسق والفجور، وإغراء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وعادات الشعب المصري.

رصد رجال مكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قيام فتاة تدعى «حنين. م» تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، بنشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء العام، وتؤدي استعراضات ببدل رقص شبة عارية وأداء مثير بقصد التحريض على الرذيلة وإثارة الغرائز.

وظهرت الراقصة حورية خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات على الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.