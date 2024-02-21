ضبط شخصين حاولا غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

محمد يوسف

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