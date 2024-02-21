ضبط بائع في القاهرة بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن ملكه مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعُثر بداخله على 110 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.