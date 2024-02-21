شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى وزراء خارجية بوليفيا وأوروجواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء مع كل من وزيرة خارجية بوليفيا سيلندا سوسا، ووزير خارجية أوروجواي عمر باجانيني، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة للوزيرة البوليفية بمناسبة توليها منصبها، مشيراً إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانيات عديدة لتعظيم التعاون المشترك على المستوى الدولي، كونهما دولتان تتلاقى مواقفهما وتوجهاتهما تجاه عدد من القضايا. كما تناول الجانبان التعاون في عدد من المجالات مثل الصحة والدواء، والطاقة المتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير شكري أشاد بمواقف بوليفيا حيال الوضع المتفاقم في غزة، سواء بشأن رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. ومن جانبها، ثمنت الوزيرة البوليفية المواقف المصرية فيما يتعلق بالحرب في غزة، ورفع معاناة الشعب الفلسطيني.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء مع وزير خارجية أوروجواي عن الارتياح لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي، مشيداً بدور كتيبة أوروجواي المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عام ١٩٨٢، وما تعكسه هذه المشاركة من عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً بحث سبل التعاون في مختلف المجالات ومنها الأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي والضريبي. كما حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية تبني نهج موضوعي في التعامل مع الحرب في غزة بعيداً عن التحيز المطلق لإسرائيل، والسعي نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، بما في ذلك ما يتعلق بدعم نشاط منسقة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وتسهيل قيامها بمهامها داخل غزة.