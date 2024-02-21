حزب الجيل: استقرار المنطقة مرهون بحل القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، أكدت أن استقرار المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، ومحاسبة دولة الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم حرب ضد المدنيين العزل.

وأضاف" هجرس" فى تصريحات له، أن أي زعزعة فى استقرار المنطقة من شأنها التأثير المباشر على الاستقرار في كل دول العالم، مشيرا إلى أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لطالما حذرت من توسعة دائرة الصراع فى المنطقة، وتجنب ويلات الحروب والتي إذا نشبت سيعاني من ويلاتها الجميع.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي أن كلمة مصر اليوم وضعت العالم والمجتمع الدولية والمنظمات الأممية والدولية أمام مسؤولياتها والاضطلاع بدورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما تحاول إسرائيل تدميرها بأفعالها الإجرامية فى قطاع غزة، منوها إلى أن قوات الاحتلال تسترت خلف مبدأ الدفاع عن النفس والذي تجاوزته على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وشدد على رفض سياسات قوات الاحتلال وحكومته للترويج إلى التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج أراضيهم، وعلى حساب دول الجوار، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل دوره في إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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