"بحوزته 800 ألف دولار".. قرار عاجل من النيابة بشأن جواهرجي المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة المقطم.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على صائغ بحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة المقطم.

كانت وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بقيام صائغ بالاتجار فى النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة.

وتمكنت مباحث المقطم من ضبطه وبحوزته 800 ألف دولار و674 ألف جنيه و35 ألف يورو للاتجار بها خارج السوق المصرفي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

اقرأ أيضا:

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"راحوا في غمضة عين".. ننشر أسماء ضحايا فاجعة المرج

"حنان" تطلب خلع زوجها: "بيشرب حشيش مع الكلبة بتاعتي"

توك توك في مصر الجديدة.. إجراء عاجل من الأجهزة الأمنية بعد إغاثة مواطن

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم