"حفر قبر ودفنه فيه".. تفاصيل مصرع شاب على يد صديقه بطلقة في الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

وقعت جريمة قتل مأساية بمنطقة البساتين، حيث لقي شاب يدعى "محمود" 18 سنة، مصرعه على يد صديقه، بطلقة في الرأس من سلاح ناري.

التحريات الأولية أكدت أن المتهم قام بوضع جثة الضحية داخل جوال ودفنه في مقابر بالسيدة عائشة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين، يفيد بتحرير أسرة أحد الشباب لمحضر تغيب، ووجهوا الاتهام لأحد أصدقائه بأنه وراء اختفائه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للوصول إلى ملابسات الواقعة.

بعدها توصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء الشاب صديقه الذي تخلص منه برصاصة في الرأس، من سلاح ناري خرطوش، ثم نقل الجثة إلى منطقة السيدة عائشة وحفر قبر ثم دفنه، ثم جرى ضبط المتهم.

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان دفن الجثة بإرشاد المتهم الذي مثل الجريمة أمام رجال النيابة العامة، وجرى استخراج الأشلاء من الحفرة، ونقلها إلى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

اقرأ أيضا:

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"راحوا في غمضة عين".. ننشر أسماء ضحايا فاجعة المرج

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

"حنان" تطلب خلع زوجها: "بيشرب حشيش مع الكلبة بتاعتي"

توك توك في مصر الجديدة.. إجراء عاجل من الأجهزة الأمنية بعد إغاثة مواطن

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم