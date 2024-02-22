كوكتيل مخدرات.. الداخلية تطارد تجار "الكيف والسلاح" في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لاستهداف تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت جهود عن ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (10,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الشابو، الهيروين").. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

وضبطت الأجهزة الأمنية، 6 أسلحة نارية عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلي - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 846 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا 5 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"راحوا في غمضة عين".. ننشر أسماء ضحايا فاجعة المرج

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

"حنان" تطلب خلع زوجها: "بيشرب حشيش مع الكلبة بتاعتي"

توك توك في مصر الجديدة.. إجراء عاجل من الأجهزة الأمنية بعد إغاثة مواطن

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم