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بعد ارتفاع أسعارها.. رئيس شعبة الدخان يقدم حلا لمشكلة اختفاء السجاير بالأسواق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف إبراهيم امبابي، رئيس شعبة السجائر، عن زيادة أسعار سجائر "تارجت" في الأسواق بقيمة 2 جنيهًا؛ لتسجل بعد الزيادة 31 جنيه.

وأضاف "امبابي"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن أسعار المعسل الخاصة بشركة "أدخنة النخلة" ارتفعت، وسيتم تطبيق الارتفاع بدءًا من غدًا الخميس 22 فبراير 2024.

وأوضح رئيس شعبة الدخان، أن حل أزمة السجائر واختفائها، يتمثل في قلب الهرم التوزيعي، عن طريق توزيع 20 % للتاجر، و80 % للسوبر ماركت والأكشاك، والحل الثاني، يتمثل في زيادة الشركات المنافسة لزيادة المعروض منها وتوافرها في الأسواق بسعر رسمي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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