ضياء رشوان: بيانات هيئة الاستعلامات هدفها الرد على أكاذيب المسئولين الإسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بيانات الهيئة لا تمثل آراء شخصية ولكن تمثل كيانات الدولة، مبينا أن معظم البيانات الصادرة ترد على شائعات وأكاذيب المسئولين الإسرائيليين.

وأضاف رشوان خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الاربعاء، أن الهيئة العامة للاستعلامات ترد وتدافع عن الدولة المصرية فى ظروف معينة.

وأوضح أن الهدف من بيانات الهيئة العامة للاستعلامات هو وضع الأمور فى سياقها وعدم خلق أزمات، منوها أن الرئيس السيسى كان أول من تحدث عن تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومى لمصر.

واستطرد: أن الخارجية المصرية كانت ترفض التهجير أو التوسع فى احتلال الأراضى الفلسطينية،مؤكدا أن الموقف المصرى من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية للجميع .

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