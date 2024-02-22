7 درجات بهذه المنطقة.. أكثر المناطق برودة اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وأكثر المناطق برودة وانخفاضا في درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين، أكثر المناطق برودة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى فيها 4 درجة مئوية، فيما جاءت مدينة نخل في المرتبة الثانية بدرجة حرارة تصل إلى 6 درجات مئوية.

وجاءت مدينة سيوة في المرتبة الثالثة كأكثر المناطق برودة اليوم، حيث بلغت درجة الحرارة فيها 7 درجات مئوية. ثم جاءت محافظة المنيا ومحافظة الوادي الجديد في المرتبة الرابعة بـ8 درجات مئوية، بعدهما، أسيوط وسوهاج وبني سويف ومدينة السلوم، في المرتبة الخامسة بـ9 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه أنه حالة الطقس غدًا الخميس يسودها، الاستقرار والدفء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.