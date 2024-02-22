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أخبار × 24 ساعة.. التموين تخفض سعر زجاجة الزيت لـ65 جنيها بـ"أهلا رمضان"

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القاهرة - سامية سيد - معرض أهلا رمضان

كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 22 فبراير 2024 12:02 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 

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