شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين تخفض سعر زجاجة الزيت لـ65 جنيها بـ"أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - معرض أهلا رمضان
كتب: محمد الأحمدىالخميس، 22 فبراير 2024 12:02 ص
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
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