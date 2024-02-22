أخبار × 24 ساعة.. التموين تخفض سعر زجاجة الزيت لـ65 جنيها بـ"أهلا رمضان"

القاهرة - سامية سيد - معرض أهلا رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.