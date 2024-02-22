شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة" وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23/ 2/ 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 24/ 2 / 2024. وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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