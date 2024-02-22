شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مئات السائحين يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس فى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وسط حشود الآلاف من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

بدأت قبل قليل، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس فى مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وسط حشود الآلاف من السائحين الأجانب والزائرين المصريين.

واستمرت الظاهرة التي بدأت فى تمام الساعة السادسة و20 دقيقة، لمدة 20 دقيقة فقط، وتعامدت الشمس على منصة قدس الأقداس.

وشهد المعبد توافد مئات من السائحين التوافد على معبد ابوسمبل المتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، فى واحدة من الظواهر الفلكية الفريدة التي جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين.

وظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل من الظواهر المكتشفة حديثاً لدى علماء الآثار، ولكن جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين بمعبد رمسيس الكبير فى مدينة أبوسمبل، وتحدث يومى 22 فبراير و22 أكتوبر فى كل عام، وهما يومان مرتبطان بموسمي الزراعة والحصاد عند القدماء المصريين، أو يومان مهمان لدى الملك، قد يكون أحدهما يوم ميلاده والآخر يوم تتويجه على العرش.

ومنصة قدس الأقداس، تضم تماثيل لأربعة معبودين وهم من اليسار لليمين: "بتاح" إله العالم الآخر وإله منف و"آمون رع" الإله الرئيسي للدولة وقتها ومركز عبادته طيبة و"رع حور أخته" إله هوليوبلس والشمس تتعامد على التماثيل الثلاثة دون "بتاح" إله العالم الآخر "الظلام"، لاعتقاد المصري القديم بعدم منطقية سقوط أشعة الشمس على العالم السفلى، ولذلك لم يغفل المصري القديم ببراعته هذا الجانب ومنع الشمس من التمثال الرابع.

ويعود اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس إلى شتاء عام 1874، عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة التي كانت تتابعها وترصدها عندما كانت تستيقظ يوميا مع شروق الشمس وكانت تقيم على مقربة من المعبد، عندها لاحظت أن أشعة الشمس تدخل فى يومين محددين، كدخول ممتد إلى داخل قدس أقداس المعبد، ثم سجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".