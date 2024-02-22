شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد غد السبت عروض الشركات المقدمة في الممارسة رقم 11 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال شهري مارس وأبريل 2024" وأن جلسة فض المظاريف يوم 24 فبراير، حيث توفر الوزارة زيت الطعام والعديد من السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان 2024" وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى.

على جانب آخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الجدية لافتتاح العديد من معارض أهلا رمضان 2024، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تستهدف المحافظة إقامة 10 معارض لـ"أهلا رمضان".

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.