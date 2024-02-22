"قتلها وانتحر من الدور الـ 12" .. لماذا تخلص "مهندس" شبرا من زوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة بشعة شهدتها محافظة القليوبية، حينما مهندس "عاطل عن العمل" على قتل زوجته والانتحار قفزًا من الطابق الثاني عشر.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها الذي انتحر بعدها في ديسمبر من عام 2021.

بداية الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن إقبال مهندس "مريض نفسي" على قتل زوجته ثم ألقى بنفسه من الدور الـ12 من العقار محل إقامتهما في مدينة بدر قسم أول شبرا الخيمة.

لم يتوان رجال الأمن بمحافظة القليوبية وفرضوا طوقًا أمنيًا حول العقار الذي شهد واقعة إقدام المهندس على قتل زوجته، لكشف كامل ملابسات الواقعة.

التحريات الأولية للواقعة بينت أن المتهم "مهندس" عاطل عن العمل، يبلغ من العمر 37 عامًا، سبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من مرض نفسي والإدمان، أما زوجته فهي "ش.م" 37 عامًا، ربة منزل، ولديهما 3 أطفال.

قبل الواقعة بفترة جرى حجز الزوج في إحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان وأنه عاطل عن العمل منذ فترة بسبب حالته النفسية.

أما يوم ارتكاب الجريمة وبسبب خلافات زوجية أقبل المتهم على ضرب زوجته بسلاح أبيض "سكين"، محدثًا إصابات متفرقة بجسدها، أدت لوفاتها ثم بعدها بدقائق ألقى بنفسه من مسكنه.

مباشرة انتقل فريق النيابة العامة إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة، في مدينة بدر قسم أول شبرا، كما كلفت المباحث الجنائية بإعداد التحريات اللازمة حول تفاصيل وملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة قتل مهندس "مريض نفسي"، لزوجته، وألقى نفسه من الدور الـ12 من العقار محل إقامتهما في مدينة بدر قسم أول شبرا الخيمة.

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