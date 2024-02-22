العثور على جثة رجل داخل شقة بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص بمنطقة قصر النيل غرب القاهرة.

اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة قسم قصر النيل.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لرجل يدعى "مؤمن.م" عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية ووفاته بشكل طبيعي دون شبهة جنائية.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.

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