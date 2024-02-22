البحث الجنائي يفحص لغز جثة مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لغز جثة أربعيني بمصر القديمة.

اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة قسم مصر القديمة.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لرجل يدعى "جمال.أ" يبلغ من العمر 43 سنة، عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة والاشتباه في وفاته جنائيًا.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي امرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة، وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.

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