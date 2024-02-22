"الجثة الغامضة".. فريق بحث لحل لغز شقة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثة شاب عشريني.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

نائبه اللواء أحمد الوتيدي وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات هبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفي حضور ممثل النيابة العامة.

المعاينة الاولية بينت أن الجثة لعامل يدعى "علي.ص.م." يبلغ من العمر 28 سنة، والاشتباه في وفاته جنائيًا، ليأمر وكيل النائب العام بنقل الجثمان إلى المشرحة للتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة.

فريق بحث يتتبع لغز القضية بمراجعة آخر المترددين على المتوفى وشبكة علاقاته ومعاملاته التجارية، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لقطاع الجيزة.

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