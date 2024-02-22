الحصيلة جثتان.. جريمتا قتل خطأ "في نص الشارع" بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على سائق أودى بحياة شخصين دهسًا تح عجلات سيارته بمنطقة البساتين.

مأمور قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من غدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحتين بدائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص ان سيارة مسرعة اصطدمت بكل من "أيمن. م." و"محمد. ر." مما أسفر عن مصرعهما متأثرين بإصابتهما.

تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

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