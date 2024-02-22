سقوط حر ينتهي بجثة في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة رجل أسفل عقار بمدينة بدر.

مأمور قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ المارة عن جثة أربعيني بالطريق.

بتقنين الإجراءات وانتقال قوات الأمن، عثر على جثة "سيد.ا." يبلغ من العمر 40 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، وتوجد به كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو وعدم وجود شبهة جنائية.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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