سيدتان تحترفان الدجل.. سيدة وابنتها الضحية في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات سقوط سيدة وابنتها ضحية أعمال الدجل بإمبابة.

وحدة الرصد بالمديرية تابعت شكوى شخص عبر برنامج تليفزيوني من سيدتين مارستا أعمال النصب والاحتيال على زوجته وابنته، والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل.

تبين بالفحص عدم تحرير محضر بالواقعة، وأمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة سيدتين لإحداهما معلومات جنائية، وأرشدتا عن المسروقات وأعادتها الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة للتحقيق.

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