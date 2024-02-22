شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثاني لمهرجان أسبوع استدامة وطن للثقافة والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، فاعليات مهرجان أسبوع استدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون، فى موسمه الثاني، تحت شعار "اسلوب حياة مستدام" بحضور ممثلين عن وزارة البيئة ووزارة التضامن ووزارة الثقافة وبحضور الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث والدكتورة ثناء النوبي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس واساتذة المركز القومي للبحوث وكلية الزراعة جامعة عين شمس، وعدد من طلاب الجامعة المشاركين وبحضور اللواء أحمد الدميري عن محافظة القاهرة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا عبدالعزيز، رئيس المهرجان، خلال بيان صادر اليوم أن المهرجان منبثق عن المبادرة الدولية إستدامة وطن، وهي مبادرة غير ربحية، برعاية العديد من الوزارات والمؤسيات الكبري منها وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث وكلية الزراعة جامعة عين شمس، بمشاركة واسعة من طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في فعاليات المهرجان، مضيفة أن الثقافة والعلوم والفنون من أهمّ مقوّمات الدول، فهم يعكسوا الواقع ، وكافة الحقائق التي تدور حول العالم ، كما يساعدوا المجتمع للوصول إلى مرحلة الكمال من خلال مساعدة المواطنين على تحقيق الانسجام فيما بينهم.

وأوضحت رئيس المهرجان، أن العالم أصبح أكثر وعيا بأهمية الحفاظ علي البيئة، وتقليل نسب التلوث والحد من البصمة الكربونية، للحفاظ علي الصحة العامة والإقتصاد، ومن أجل ذلك نسعي إلي تحويل الملابس إلي ملابس صديقة للبيئة وتغير مفهوم الموضة إلي الموضة المستدامة، وايضا مواد التجميل يجب تحويلها إلي تجميل مستدام ولذلك إتجه الموسم الثاني لمهرجان إسبوع إستدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون إلي إسلوب حياة مستدام.

من جانبها، أشارت الدكتورة دينا احمد، الباحث بمركز بحوث الصحراء، أن انطلاقة المهرجان في نسخته الثانية سوف تتضمن العديد من الفاعليات الثقافية والعلمية والفنية، و تم تسمية المهرجان بهذا الإسم نظرا لأهمية التنمية المستدامة والتي يجب ربطها بجميع مناحي الحياة، حتي يتم تحقيق أهدافها ال17 والتي تنعكس علي تحقيق مزيدا من التقدم والتطور لوطننا الحبيب مصر، ويضم مهرجان إسبوع إستدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون، مسرحا للإبداع وفرصة لتبادل الثقافات بين أفراد المجتمع، بلغة الإنسانية والإخاء.